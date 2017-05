CHIESA: MATTARELLA, SONO ENTUSIASTA DI PAPA FRANCESCO

8 maggio 2017- 17:35

Buenos Aires, 8 mag. (AdnKronos) - "Sono entusiasta di papa Francesco". Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, rispondendo alle domande degli studenti delle scuole italiane incontrati durante la vista di Stato in Argentina."E' un altro elemento -ha detto ancora il Capo dello Stato- che unisce Argentina e Italia, perchè il cardinal Bergoglio che era vescovo di Buenos Aires è diventato vescovo di Roma, con il nome di Francesco, ma è come se unisse ulteriormente Buenos Aires e Roma, l'Argentina e l'Italia. Ed è amato moltissimo dagli argentini e dagli italiani. E sta diventando sempre di più, lo è dal momento in cui è diventato Papa, un punto di riferimento del mondo".