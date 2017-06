CHIESA: PALERMO, PARROCCHIANI 'DON MINUTELLA NON SI TOCCA'

28 giugno 2017- 15:35

Palermo, 28 giu. (AdnKronos) - "Don Minutella non si tocca". Lo striscione è apparso questa mattina sul portone della Chiesa San Giovanni Bosco di Palermo, dopo la decisione del vescovo, monsignor Corrado Lorefice, di allontanare il prete dalla parrocchia. Oggi era previsto l'arrivo di don Pippo Russo, sostituto di don Minutella, ma i parrocchiani hanno fatto trovare lo striscione per protestare contro la decisione della Curia e in decine si sono riuniti davanti alla chiesa. "Dopo un attento esame e la prudente valutazione di tutta la documentazione - si legge nella nota dell’Arcidiocesi con cui si annunciava l'allontanmamento di don Minutella - su sollecitazione dei preposti organismi della Santa Sede, l'arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, ha emanato il decreto di rimozione dall’ufficio di parroco della parrocchia San Giovanni Bosco in Palermo, del sacerdote". I parrocchiani hanno chiesto al vescovo di essere ricevuti.