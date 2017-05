CHIESA: PATRIARCA MORAGLIA CONFERMATO A PRESIDENTE VESCOVI TRIVENETO (2)

16 maggio 2017- 17:18

(AdnKronos) - (Adnkronos) - È stata, inoltre, presentata l'iniziativa denominata "Artheò" di catechesi e formazione attraverso l'arte: una proposta di servizio finalizzata a studiare e praticare - mettendo insieme risorse e competenze disponibili nelle singole realtà diocesane - possibili valorizzazioni del patrimonio artistico del Triveneto (e non solo) in ambito pastorale ampliando così modalità, opportunità, spazi e momenti di annuncio esplicito del Vangelo rivolto a tutti. Altre comunicazioni hanno riguardato, infine, i prossimi effetti della riforma in atto del Terzo Settore sull'attività sociale svolta da soggetti ecclesiali / ecclesiastici nonché le possibili prospettive di riforma delle normative regionali del Veneto relative ai consultori familiari.