CHIESA: ROTONDI, RIBOLDI VERO NEMICO DELLE MAFIE

10 dicembre 2017- 16:28

Roma, 10 dic. (AdnKronos) - "Scompare oggi con don Riboldi un uomo simbolo della lotta vera e non retorica alle mafie. Lui sì che sfidò la camorra, divenendo un eroe per tutti i campani della mia generazione". Lo scrive in una nota il segretario di Rivoluzione cristiana, Gianfranco Rotondi.