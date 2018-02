CHIESA: SANT'ANTONIO SEMPRE PIù 'INTERNAZIONALE'

15 febbraio 2018- 12:45

Padova, 15 feb. (AdnKronos) - Alla vigilia della Festa della Traslazione di Sant’Antonio, tradizionalmente chiamata Festa della Lingua, che si celebra domenica 18 febbraio nella basilica del Santo, i frati minori conventuali tracciano come di consueto il bilancio del movimento spirituale registrato nel santuario nel 2017. In generale, dopo l’aumento di presenze nel corso del 2016, anno giubilare, lo scorso anno si è registrato un leggero calo nei gruppi o pellegrinaggi organizzati, ma i dati sono pur sempre superiori rispetto al 2015. Nella Cappella della Reliquie nel 2017 sono transitate 1.183.765 persone, contro 1.235.025 persone dell’anno precedente, con un decremento di 51.260 unità, ma un aumento di 61.775 unità rispetto al 2015.Al di là dell’alto numero di visitatori complessivi, che si attesta intorno ai 3,5 milioni ed è comprensivo dei molti turisti in visita autonoma al santuario, è interessante uno sguardo complessivo al movimento spirituale, a partire dalle celebrazioni e dai pellegrinaggi censiti dalla sacrestia. Sono state 16.267 le messe celebrate durante l’anno: dai riscontri effettivi, a partire dal numero dei fedeli che si accostano a ricevere l’Eucaristia, si stimano in circa 2,2 milioni i pellegrini che hanno partecipato alle celebrazioni.