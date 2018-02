CHIESA: SANT'ANTONIO SEMPRE PIù 'INTERNAZIONALE' (3)

15 febbraio 2018- 12:45

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Non sono mancate nel 2017 personalità che hanno visitato il Santo. Sul versante ecclesiastico, tra i molti nomi registrati, il patriarca di Venezia Francesco Moraglia, il presidente della pontificia accademia ecclesiastica e vice camerlengo della Camera Apostolica Giampiero Gloder, l’arcieparca di Istanbul degli Armeni e presidente della Conferenza episcopale turca Levon Boghos Zekiyan, l’arcivescovo di Colombo e presidente della Conferenza episcopale cingalese card. Albert Malcom Ranjith, il presidente della Conferenza episcopale cubana e vicepresidente del Consiglio episcopale latinoamericano card. Jaime Lucas Ortega y Alamino, il card. Gerhard Ludwig Muller. Il 2017 è stato anche l’anno dei due Delegati pontifici per la Basilica del Santo: l’arcivescovo Giovanni Tonucci, che ha lasciato l’incarico per raggiunto limite di età, e il suo successore, l’arcivescovo Fabio Dal Cin. Tra le personalità istituzionali sono da ricordare Paolo Grossi, presidente della Corte costituzionale, l’archeologo e storico dell’arte Salvatore Settis, l’ambasciatore dello Stato d’Israele presso la Santa Sede Oren David, il sindaco di Lampedusa e Linosa Salvatore Martello, Adrianna Siennicka, console generale della Repubblica di Polonia a Milano, l’ex premier Mario Monti.