CHIESA: SICILIA, DA LUNEDì SESSIONE INVERNALE CONFERENZA EPISCOPALE

13 gennaio 2018- 11:18

Palermo, 13 gen. (AdnKronos) - Si svolgerà da lunedì 15 a mercoledì 17 gennaio, nella sede della Regione Ecclesiastica Sicilia, in corso Calatafimi, 1043 a Palermo, la Sessione invernale dei lavori della Conferenza Episcopale Siciliana, la prima del nuovo anno e del nuovo quinquennio pastorale. Proprio le prospettive pastorali per il 2018-2022 saranno il primo degli argomenti trattati dai Vescovi delle diciotto Diocesi dell'Isola. A presentarle ai confratelli sarà mons. Carmelo Cuttitta, vescovo di Ragusa e presidente della Segreteria pastorale della CESi. I presuli ascolteranno anche l'intervento di don Bruno Bignami, Vice direttore nazionale del Progetto Policoro della Conferenza Episcopale Italiana.Tra gli altri punti all'ordine del giorno: la presentazione delle Nuove disposizioni della CEI per i Beni culturali ecclesiastici e l’Edilizia di culto, a cura di don Fabio Raimondi, direttore regionale di entrambi i settori; le iniziative per ricordare il XXV anniversario della visita di S.Giovanni Paolo II ad Agrigento e per il Centenario della nascita del Cardinale Salvatore Pappalardo; le comunicazioni del Vescovo mons. Michele Pennisi circa le attività dell’Osservatorio giuridico e di don Calogero Cerami, direttore del Centro Madre del Buon Pastore, sulle iniziative promosse per la formazione di sacerdoti e diaconi permanenti per l’anno 2018. I lavori della Conferenza episcopale avranno inizio alle ore 10.