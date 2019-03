7 marzo 2019- 17:04 Chiesa: vescovo Padova perdona Don Cavazzana (2)

(AdnKronos) - "Chiedo perdono delle parole, dei gesti e di ciò che nella vita ho sbagliato, chiedo perdono se in certi frangenti della mia vita non sono stato vero e di aver ferito la Chiesa», ha detto don Cavazzana.Il vescovo Cipolla ha ricordato che il sacerdote "con la sua leggerezza ha suscitato disagio, smarrimento, sofferenza e interrogativi tra i fedeli e nelle nostre comunità, spiegando di averlo perdonato "come padre e di aver previsto "un ulteriore percorso penitenziale. Umanamente - ha concluso il vescovo - restano incertezze, ma a tutti vorrei dire che la misericordia del Signore supera tutte le nostre paure e considerazioni".