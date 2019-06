5 giugno 2019- 11:31 Chimica: Federchimica, fattore chiave per sviluppo sostenibile territorio (2)

(AdnKronos) - La conferenza, promossa da Federchimica in collaborazione con Confindustria Venezia - Rovigo, è stata l’occasione per parlare di sostenibilità e sviluppo del territorio; la chimica a Venezia conferma la sua volontà di guardare avanti in maniera responsabile perseguendo lo sviluppo sostenibile. Con un fatturato di 1,5 miliardi di euro, l’industria chimica a Venezia e Rovigo svolge un ruolo fondamentale per lo sviluppo del territorio.“All’iniziativa odierna - ha dichiarato Vincenzo Marinese, Presidente di Confindustria Venezia Rovigo - va riconosciuto il merito di accorciare le distanze fra impresa e collettività. Il S.E.T. è un ottimo strumento di collaborazione fra pubblico e privato, un esempio di contaminazione virtuosa. La nostra Associazione - ha concluso - ha assunto da tempo l’impegno di promuovere la cultura e i valori etici d’impresa, fra i quali la sostenibilità, sia all’interno che all’esterno del Sistema. Venezia è all'avanguardia sotto questo profilo, come dimostra il modello virtuoso di Eni, primo esempio al mondo di trasformazione di una raffineria convenzionale in bioraffineria”.