26 settembre 2018- 12:00 Chiusura con boom di presenze per Salone Genova

Genova, 26 set. (Adnkronos) - Tra la soddisfazione per aver superato il numero di visitatori della scorsa edizione e una discussione aperta sull'eventuale estensione della durata della prossima kermesse, ha chiuso i battenti ieri sera la 58esima edizione del Salone Nautico Internazionale di Genova. I numeri finali sulle presenze, forniti da Ucina-Confindustria nautica in serata dopo la chiusura della kermesse, riferiscono 174.610 visitatori, superando ampiamente i 148mila dello scorso anno.951 espositori in oltre 200.000 metri quadrati tra spazi a terra e in acqua, 62 nuove partecipazioni, di cui 58% dall'estero: questi i numeri del Salone 2018. Secondo quanto riportato da Ucina durante la conferenza stampa finale molti degli espositori hanno già avanzato richieste di allargamento degli spazi.