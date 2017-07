CHOC A SIENA, MIGRANTE ACCOLTELLA AUTISTA BUS

29 luglio 2017- 18:39

Siena, 29 lug. (AdnKronos) - Un ivoriano di 20 anni ha aggredito l'autista di un pullman nella frazione di Santa Colomba a Monteriggioni, in provincia di Siena. L'autista è stato raggiunto da tre coltellate, di cui due al torace e una al braccio ed è ora ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Siena. L'ivoriano si è anche scagliato contro i carabinieri intervenuti sul posto, prima lanciando una damigiana di vetro poi tentando di colpirli con un coltello. I militari per bloccarlo hanno anche esploso un colpo di pistola che ha raggiunto l'ivoriano a una gamba. Nonostante l'accaduto ha tentato la fuga lanciando via il coltello, ritrovato poi dai carabinieri nella boscaglia. L'ivoriano è ora in stato di arresto piantonato in ospedale. All'origine dell'aggressione forse una lite per futili motivi ma sulle cause sono in corse le indagini dei carabinieri.