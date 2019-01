16 gennaio 2019- 15:33 Ciad: Conte, 'valutiamo nostri militari per formare forze locali'

Roma, 16 gen. (AdnKronos) - "Noi siamo disponibili a offrire le nostre competenze" a "abbiamo esplorato anche la possibilità di incrementare l'apporto italiano per la capacity building: le nostre forze armate possono sicuramente contribuire ad addestrare, formare, le forze armate locali per rafforzare il perimetro di sicurezza di questo Paese e degli altri Paesi limitrofi in modo che possano contrastare sul terreno più efficacemente le minacce terroristiche e i trafficanti di esseri umani, droga, armi". Lo dice il premier Giuseppe Conte a N'Djamena, in una dichiarazione alla stampa con il presidente del Ciad Idriss Déby.