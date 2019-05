22 maggio 2019- 16:54 Ciclismo: a Verona il 2 giugno in Arena la premiazione del Giro d'Italia

Verona, 22 mag. (AdnKronos) - Un logo dedicato, viabilità modificata su tutto il tracciato di gara e 9 mila posti gratuiti in Arena per assistere alla premiazione. Queste le principali novità per l’appuntamento finale del Giro d’Italia in programma a Verona il prossimo 2 giugno. La cronometro individuale, realizzata su un tracciato cittadino di 17 chilometri, si svolge per ampi tratti sul circuito delle Torricelle, per poi chiudersi con il cronometraggio finale in piazza Bra e la premiazione in Arena. Per assistere alla passerella degli atleti e all’incoronazione del vincitore all’interno dell’Anfiteatro, da oggi fino a sabato 1 giugno, è possibile prenotare gratuitamente dal sito del Comune uno dei 9 mila posti disponibili.Simbolo dell’importante appuntamento, realizzato dalla Fiera in collaborazione con il Comune, un logo personalizzato raffigurante un’Arena stilizzata parzialmente in rosa che poggia su una corona di bicicletta.Importante, anche sul fronte della viabilità e sicurezza, lo sforzo organizzativo messo in campo per garantire il controllo di tutto il circuito di gara. Presenti per il coordinamento della manifestazione, 120 agenti della Polizia municipale e 130 tra militari e volontari della protezione civile. Una grande macchina organizzativa che, oltre a Fiera e Comune, per l’organizzazione e gestione di servizi ed eventi vede il coinvolgimento delle società Agsm, Agec, Amia, Acque Veronesi e Atv.