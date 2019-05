22 maggio 2019- 16:54 Ciclismo: a Verona il 2 giugno in Arena la premiazione del Giro d'Italia (2)

(AdnKronos) - Il logo e le informazioni sulla viabilità sono state presentate questa mattina dal sindaco Federico Sboarina e dall’assessore allo Sport Filippo Rando insieme al presidente e direttore della Fiera Maurizio Danese e Giovanni Mantovani. “Ci stiamo avvicinando ad un appuntamento unico e straordinario -ha sottolineato il sindaco-, che avrà un fortissimo impatto sulla visibilità della città. Per un’intera giornata la nostra città, con i suoi luoghi più suggestivi, sarà ripresa dalla telecamere di tutto il mondo, al centro di una grande festa dello sport internazionale. Un evento giunto a Verona anche grazie alle importanti sinergie portate avanti con la Regione Veneto, nella figura del presidente Zaia, che hanno consentito lo sviluppo di tutta una serie di tappe sul nostro territorio e della straordinaria finale in piazza Bra, con premiazione in Arena. Un appuntamento speciale nello splendido scenario del nostro Anfiteatro, a cui potranno partecipare gratuitamente 9 mila appassionati che, da oggi, potranno richiedere l’accesso direttamente dal sito del Comune". Infine, vista la particolare importanza dell’evento, che si realizza in concomitanza con i festeggiamenti della Festa della Repubblica, saranno attivati sulla città, a partire dal 1° di giugno, un’ampia serie di provvedimenti, volti a garantire sia la sicurezza che la regolarità della mobilità cittadina anche durante la gara”, ha annunciato.