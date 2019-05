22 maggio 2019- 16:54 Ciclismo: a Verona il 2 giugno in Arena la premiazione del Giro d'Italia (3)

(AdnKronos) - “La città ha compreso il grandissimo valore di questo evento e sta rispondendo al meglio -ha spiegato l’assessore allo Sport-. Un bellissimo esempio di cosa significa fare sistema e, soprattutto, lavorare insieme per dare la massima visibilità a Verona in un’occasione sportiva unica nel suo genere”.“Un grande appuntamento per la città -ha dichiarato il presidente Danese-, per il quale si sono rafforzati i legami di collaborazione tra istituzioni, città e provincia, in un’ottica di marketing territoriale del “sistema Verona” per il quale la Fiera genera un indotto di circa un miliardo di euro all’anno. Con il Giro d’Italia si dà impulso al CosmoBike Show che, nel nuovo format consumer di festival nazionale della bici di febbraio, ci ha visto già collaborare con successo con RCS e Gazzetta dello Sport, raggiungendo in un fine settimana 32mila visitatori”.