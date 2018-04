19 aprile 2018- 20:59 Ciclismo: Banca Mediolanum presenta libro fotografico #StorieDalGiro

Milano, 19 apr. (AdnKronos) - All’Innovation Design District, Banca Mediolanum presenta in anteprima il libro fotografico #StorieDalGiro, edito da Mondadori-Electa. Nato come progetto digitale nel 2014 per raccontare le storie di persone incontrate e fotografate lungo le strade del Giro d’Italia, #StorieDalGiro diventa documento cartaceo, quasi a "consacrazione" di un percorso che oggi rappresenta una case history, in controtendenza rispetto alle contemporanee dinamiche dell’editoria. Un viaggio lungo 4 anni che ha attraversato le strade d’Italia tramite gli occhi e le parole di appassionati provenienti da tutto il mondo. Un viaggio digitale che ha immortalato, con storie e scatti, i volti e i racconti di tifosi, sportivi e appassionati che da sempre popolano le strade della “corsa più bella del mondo nel Paese più bello del mondo”. Uno storytelling, espressione anch’esso del concept dell’uomo al centro, che narra luoghi, persone, folclore locale e tutto quello che non viene abitualmente raccontato. Una redazione online itinerante che ha fotografato questi istanti e dato vita al racconto sul web con storiedalgiro.it e da subito anche su instagram, twitter e facebook, coinvolgendo il pubblico con l’hashtag #storiedalgiro diventando così indirettamente espressione di valori condivisi dalla Banca che ha scelto di metterci la faccia. Una case history di successo che è stata richiesta dagli Atenei per essere trasferita agli studenti universitari. “La passione per il Giro d’Italia me l’ha trasmessa mio padre - dichiara Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum - portandomi fin da piccolo ad assistere al passaggio della corsa a bordo strada. Una passione che sedici anni fa si è trasformata nella sponsorizzazione della Maglia dedicata al miglior scalatore e con essa la possibilità di valorizzare il nostro impegno sul territorio con clienti e appassionati che nel mese di maggio popolano le strade del Giro. Il libro #StorieDalGiro è il risultato e la testimonianza di questa continua contaminazione tra digitale e reale.” #StorieDalGiro, da racconto social a libro fotografico, in libreria da maggio e già nelle Università come racconto di una case history di comunicazione.