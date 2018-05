9 maggio 2018- 16:13 Ciclismo: emorragia cerebrale per addetto al servizio d'ordine

Palermo, 9 mag. (AdnKronos) - Un motociclista, addetto al servizio d'ordine del Giro d'Italia, è in gravissime condizioni dopo essere investito da un automobilista che avrebbe forzato il posto di blocco per il passaggio dei ciclisti nell'agrigentino. L'uomo, che ha riportato una emorragia cerebrale, è stato portato in elisoccorso all'Ospedale Sant'Elia di Caltanissetta dove viene sottoposto, in questi minuti, a una operazione molto delicata al cervello, come confermano all'Adnkronos i vertici del 118. L'incidente è avvenuto sulla Strada degli scrittori sulla Statale 640, ad Agrigento. L'automobilista è stato fermato ed è stato portato in Questura.