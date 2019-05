29 maggio 2019- 11:55 Ciclismo: Enel, nel bellunese 2 cabine a tutto colore per il Giro d'Italia

Venezia, 29 mag. (AdnKronos) - Esprimono energia, creatività, bellezza e innovazione e saranno celebrazione e ricordo dell’evento sportivo più atteso dell’anno: il Giro d’Italia. Sono le due cabine elettriche di E-Distribuzione, società del Gruppo Enel responsabile del servizio di distribuzione e misura dell’energia elettrica di media e bassa tensione, posizionate a Cortina e Longarone lungo il percorso della 18 tappa della 102esima edizione del Giro D’Italia, che sono state riqualificate e dipinte da rinomati artisti di strada chiamati ad esprimere la loro cifra stilistica per questa iniziativa a favore della sostenibilità ambientale e del territorio.Le opere realizzate nel bellunese concludono un ideale giro d’Italia dell’arte che ha visto analoghe iniziative a Bologna, Pedaso (Fm), Castelmaggiore (Bo) e Piverone (To). A Cortina e Longarone è protagonista l’artista lodigiano Geometric Bang che si dedica allo studio del colore. Il suo lavoro infatti si basa su questo elemento e sullo studio delle forme e delle trame, che si mescolano con lo sviluppo di caratteri, animali, piante e oggetti che definiscono e caratterizzano il suo lavoro. Geometric Bang ha partecipato a diverse mostre in Italia, Francia, Germania, Spagna, Russia, Cina e Sudafrica.Nell’opera realizzata a Cortina è stata rappresentata una casa, umanizzata secondo lo stile proprio dell’artista, nella quale l’energia diventa rete che mette in connessione tutti gli ambienti domestici e con il territorio. A Longarone, sulla cabina elettrica situata in località Roggia, la gara ciclistica ridiventa protagonista: qui infatti un ciclista, visto dall’alto e attraverso una lampadina, va in fuga verso la vittoria lungo una scia di energia colorata. E’ l’energia che sprigiona il ciclista grazie alla sua forza ma anche l’energia trasmessa da E-Distribuzione e dallo stesso Giro d’Italia.