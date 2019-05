29 maggio 2019- 11:55 Ciclismo: Enel, nel bellunese 2 cabine a tutto colore per il Giro d'Italia (2)

(AdnKronos) - “La street art è un elemento del nostro quotidiano – sottolinea Francesco Rondi, Responsabile Area Nord di E-Distribuzione – esattamente come l’energia elettrica a cui, grazie al talento e all’originalità di questo linguaggio artistico, abbiamo voluto rendere tangibile dandole forza e colore in modo originale e innovativo. Con questa iniziativa rendiamo omaggio a valori quali energia, rispetto, lealtà sportiva, sostenibilità ed innovazione che ci accomunano a questi atleti che ogni anno uniscono idealmente il nostro Paese con un filo rosa, infinito quasi come una rete elettrica". "Questo progetto – conclude Rondi - valorizza ulteriormente la nostra presenza sul territorio e ci rende partecipi di una iniziativa che, anche grazie ai nostri impianti, permette agli artisti di esprimere il proprio estro e il proprio talento con una chiave artistica particolarmente originale e che rende completamente fruibili le loro opere”.