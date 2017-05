CICLISMO: GIRO D'ITALIA A TAORMINA, CARPINO 'CITTà CARTOLINA STRAORDINARIA'

10 maggio 2017- 17:52

Palermo, 10 mag. (AdnKronos) - "Una cartolina straordinaria". Così il prefetto Riccardo Carpino, commissario straordinario per il G7 di Taormina, definisce la perla dello Ionio, che oggi si è tinta di rosa in occasione della tappa del Giro d'Italia. Dopo le polemiche sui ritardi nel'avvio dei cantieri in vista del summit dei grandi della Terra, Carpino non nasconde la propria soddisfazione per i risultati già raggiunti. A partire dall'elipista di contrada Bongiovanni, destinata ad accogliere gli elicotteri di capi di Stato e di Governo. Nei prossimi giorni dovrebbero concludersi anche i lavori alla Villa comunale, dove la ditta incaricata e l'Aeronautica militare sono al lavoro per ricostruire gli oltre 20 metri di belvedere, crollato nel 2015 a seguito di una frana. E proprio la Villa potrebbe accogliere il cocktail delle first ladies del G7. "Il Giro d'Italia è passato a Taormina - dice Carpino all'AdnKronos - e il colpo d'occhio che in diretta televisiva si è visto raffigura una cartolina straordinaria. Dieci chilometri di strade nuove hanno facilitato il passaggio della carovana rosa". Uno "spettacolo", secondo il commissario straordinario, con le riprese dall'alto del Teatro greco con il nuovo maquillage e, al tempo stesso, la dimostrazione che Taormina è "pronta ad accogliere il grande evento internazionale del G7".