CICLISMO: SEQUESTRATI NEL MESSINESE OLTRE 4.500 GADGET DEL GIRO D'ITALIA

10 maggio 2017- 16:36

Palermo, 10 mag. (AdnKronos) - Oltre 4.500 gadget del Giro d'Italia posti in vendita senza le previste autorizzazioni amministrative sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza ad Acquedolci, in provincia di Messina. In occasione del passaggio sui Nebrodi della quarta tappa del Giro d'Italia, infatti, le Fiamme gialle hanno intensificato le attività di controllo economico del territorio, soprattutto lungo le arterie interessate dal passaggio della carovana dei ciclisti. Sono state così individuate due persone che sostavano lungo la carreggiata a bordo di un veicolo carico di materiale attinente alla manifestazione ed esposto per la vendita. I successivi controlli hanno permesso di accertare che l’attività di commercio itinerante avveniva in violazione della specifica normativa di settore, in quanto i due erano privi delle previste autorizzazioni. Tutti i gadget, tra i quali la celebra maglia rosa, sono stati posti sotto sequestro. Mentre per i due venditori sono scattate sanzioni amministrative per migliaia di euro.