27 maggio 2019- 16:37 Ciclismo: tutta Verona impegnata per il Giro d'Italia

Verona, 27 mag. (AdnKronos) - Tutta la città si è impegnata per il Giro d’Italia. Vetrine addobbate, menù a tema, palazzi e monumenti illuminati. E, ancora, in fiera, con accesso gratuito, area dedicata all’Hospitality village per la partenza della 21? tappa e, in piazza Bra, un anfiteatro in rosa pronto ad accogliere il vincitore e tutti protagonisti del Giro.A meno di 6 giorni dall’arrivo della crono rosa a Verona, la macchina organizzativa cittadina è a pieno regime. Domenica 2 giugno, Festa della Repubblica, la cronometro individuale, realizzata su un tracciato cittadino di 17 chilometri, prenderà il via dalla fiera alle 13.40, dove a partire dalle 10.20 aprirà anche il villaggio delle due ruote allestito all’esterno del Palaexpo. All’interno del quartiere fieristico, invece, saranno visibili al pubblico i paddock delle squadre in attesa della partenza. Entrambe le zone sono accessibili al pubblico con ingresso gratuito.Tante le iniziative collaterali in programma che, per la loro organizzazione, oltre a Veronafiere e Comune, hanno visto il coinvolgimento delle società Agsm, Agec, Amia, Acque Veronesi e Atv, Camera di Commercio e Confcommercio, Funivia Malcesine – Monte Baldo e Museo Nicolis.