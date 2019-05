27 maggio 2019- 16:37 Ciclismo: tutta Verona impegnata per il Giro d'Italia (2)

(AdnKronos) - Il programma completo è stato presentato oggi dal sindaco Federico Sboarina e dall’assessore allo Sport Filippo Rando insieme al presidente e direttore di Veronafiere Maurizio Danese e Giovanni Mantovani. Presenti, i presidenti di Amia Bruno Tacchella e di Amt Francesco Barini, il presidente della Funivia Malcesine – Monte Baldo Pier Giorgio Schena, il vice presidente di Confcommercio e membro di giunta della Camera di Commercio Nicola Baldo e la responsabile degli eventi del Museo Nicolis Giulia Brandiele.“Ospitare a Verona la finale del Giro d’Italia è d’avvero una grande emozione – sottolinea il sindaco –. Si tratta di un’occasione straordinaria di promozione del territorio, per la quale, grazie alla collaborazione con tutte le principali istituzioni cittadine, stiamo da mesi lavorando perché possa davvero essere una festa speciale per tutti. Con 17 chilometri di circuito cittadino, Verona sarà per l’intera giornata il cuore dell’evento e, con le sue bellissime immagini, sugli schermi televisivi di tutto il mondo”.