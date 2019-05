27 maggio 2019- 16:37 Ciclismo: tutta Verona impegnata per il Giro d'Italia (3)

(AdnKronos) - “Tutta la città sta rispondendo al meglio e vuole partecipare attivamente a questa grandissima festa dello sport – spiega l’assessore –. Un importante esempio della capacità di fare sistema e, soprattutto, di collaborare per offrire il meglio alla città in un’occasione sportiva unica nel suo genere”.“La Fiera di Verona – spiega il presidente Danese – è fortemente coinvolta da ogni punto di vista nell’organizzazione della tappa finale del Giro d’Italia 2019 e nella valorizzazione del territorio. Un grande impegno per sottolineare ancora una volta il ruolo di Verona e di Veronafiere quale capitale italiana delle due ruote. Sono attesi circa 20 mila appassionati e tifosi, che potranno vivere una esperienza davvero unica e dal grande fascino sportivo”.