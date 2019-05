24 maggio 2019- 15:30 Ciclismo: Verona s'illumina di rosa per il Giro d'Italia

Verona, 24 mag. (AdnKronos) - Verona s’illumina di rosa per il Giro d’Italia. Un grande spettacolo di colore e luce che, fino al 2 giugno, vedrà illuminati i principali monumenti e palazzi cittadini. Da stasera, in piazza Bra, si potrà ammirare l’accensione di Arena, Gran Guardia e palazzo Barbieri. Da domani, invece, ad illuminarsi di rosa sarà la Torre dei Lamberti e, da lunedì 27 maggio, anche l’orologio della Bra. In attesa del Giro, infine, sul tratto delle mura di piazzetta Mura Gallieno, saranno proiettati in alternanza, su sfondo rosa, anche il logo ufficiale della manifestazione e quello personalizzato della città.Il progetto d’illuminazione è stato presentato questa mattina a palazzo Barbieri dal sindaco Federico Sboarina e dall’assessore allo Sport Filippo Rando insieme ai presidenti di Agsm Lighting Filippo Rigo ed Agec Roberto Niccolai. Presenti, il direttore operativo di Agsm Lighting Andrea Ferrarese e i presidenti di Amia Bruno Tacchella e Acque Veronesi Roberto Mantovanelli.“Da questa sera, a poco più di una settimana dall’arrivo del Giro d’Italia – sottolinea il sindaco – il salotto più importante della città si illuminerà di rosa, con l’accensione simultanea dei suoi palazzi e monumenti più belli. Un gioco di luci per rendere omaggio a questa importante manifestazione sportiva e dare ulteriore lustro ai nostri più preziosi gioielli architettonici. Un progetto di valorizzazione attraverso la luce, che si unisce ai tanti interventi di miglioramento dell’illuminazione pubblica realizzati da Agsm Lighting a favore della città”. “Un conto alla rovescia luminoso – dichiara l’assessore – che, di giorno in giorno, illuminerà sempre più di rosa la città rendendo ancora più emozionante l’attesa per questo straordinario evento sportivo”.