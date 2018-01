CIDA, L'IMPEGNO DEI MANAGER PER L'INGRESSO DEI GIOVANI NEL LAVORO

26 gennaio 2018- 12:27

Milano, 26 gen. (Adnkronos/Labitalia) - 'Cida: l’impegno dei manager per l’ingresso dei giovani nel lavoro' è il titolo della conferenza stampa che si terrà lunedì 29 gennaio, alle ore 10,30, presso l'hotel Marriott di Milano. Intervengono: Franco Del Vecchio, segretario Cida Lombardia, Luigi Catalucci, vicepresidente Cida, Licia Cianfriglia, dirigente scolastico, membro eletto del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Chiuderà i lavori l’assessore all’Istruzione, formazione e lavoro della Regione Lombardia, Valentina Aprea, che illustrerà le iniziative della Regione per l’inserimento dei giovani nel mondo della produzione.L’appuntamento servirà a fare un primo bilancio delle iniziative prese in Lombardia, nell’ambito del progetto nazionale sull’alternanza scuola-lavoro. A meno di un anno dalla firma del protocollo d’intesa fra l’assessore Aprea, il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, Delia Campanelli, il segretario Cida Lombardia, Franco Del Vecchio, e i referenti delle associazioni manageriali nel territorio, infatti, sono aumentate sia le iniziative presso le imprese, sia i tutor esterni che hanno collaborato alla realizzazione dei programmi ministeriali in Lombardia.In particolare, attraverso la rivista di Aldai-Federmanager 'Dirigenti industria', si è deciso di mettere a disposizione degli studenti uno spazio aperto per un confronto costruttivo fra mondo del lavoro e quello della scuola. L'obiettivo è quello di diffondere la cultura del lavoro fra gli studenti, accompagnarli nei percorsi formativi e facilitarne l’accesso nelle aziende.