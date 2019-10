20 ottobre 2019- 19:32 Cile: oltre 960 arresti nelle ultime 24 ore, 62 poliziotti feriti

Santiago, 20 ott. (Adnkronos/Europa Press) - Oltre 960 persone sarebbero state arrestate di cui 244 per non aver rispettato il coprifuoco nelle ultime 24 ore di proteste contro il Governo in Cile. E' quanto riferisce il ministro dell'Interno cileno, Andrés Chadwick, sottolineando che si sono registrati circa 103 gravi episodi di violenza nella regione metropolitana intorno a Santiago del Cile e 53 nel resto del territorio nazionale.Chadwick ha riferito inoltre che sette autobus sono stati bruciati e otto stazioni della metropolitana distrutte. Ci sarebbero anche oltre 62 poliziotti feriti a Santiago del Cile e in altre dieci regioni dopo la giornata di dimostrazione di sabato. Per quanto riguarda i civili feriti, rileva il ministro citato da 'Radio Cooperativa', quindici avrebbero presentato dei reclami.Attualmente impegnati ci sono 7.941 militari delle forze armate e della polizia, ha riferito Chadwick. Per quanto riguarda lo stato di emergenza, ha aggiunto, "stiamo valutando se estenderlo ad altre aree del paese".