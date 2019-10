19 ottobre 2019- 20:29 Cile: scontri tra polizia e manifestanti a Santiago, bus in fiamme

Santiago del Cile, 19 ott. (AdnKronos) - Nuove proteste sono in corso a Santiago del Cile, dove si sono registrati scontri tra i manifestanti e la polizia. Secondo la Cnn Cile, almeno 5 autobus sarebbero stati dati alle fiamme dai manifestanti. Gli agenti hanno usato lacrimogeni per disperdere la protesta.I media locali riferiscono di migliaia di persone scese in strada nonostante nella tarda serata di ieri il presidente cileno Sebastian Pinera abbia dichiarato lo stato d'emergenza a Santiago dopo l'incendio appiccato dai manifestanti nella metropolitana.