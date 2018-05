10 maggio 2018- 07:34 Cina: ad aprile inflazione +1,8% su anno

Roma, 10 mag. (AdnKronos/dpa) - Inflazione cinese in frenata ad aprile. L'indice dei prezzi al consumo è cresciuto nello scorso mese dell'1,8% su base annua. E' quanto emerge dai dati diffusi oggi dal National Bureau of Statistics. La previsione era quella di un incremento dell'1,9%. A marzo l'incremento era stato del 2,1%. I prezzi alla produzione hanno registrato un aumento annuo del 3,4% in crescita rispetto al 3,1% del precedente mese.