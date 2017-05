CINA: AD APRILE INFLAZIONE SALE A +1,2%

10 maggio 2017- 07:26

Pechino, 10 mag. (AdnKronos/Xin) - L'inflazione tendenziale in Cina sono in rialzo a +1,2% ad aprile dopo +0,9% a marzo (+0,8% a febbraio). Ad annunciarlo è l'istituto di statistico cinese in un comunicato. I prezzi al consumo ad aprile hanno registrato una crescita dello 0,1% rispetto al mese di marzo. I prezzi degli alimentari, rispetto ad aprile 2016, invece,hanno registrato un calo del 3,5%.