28 aprile 2018- 10:22 Cina: ad aprile previsti stabili principali indicatori economici

Roma, 28 apr. (AdnKronos/xinhua) - Un mese all'insegna della stabilità per l'economia cinese. Dopo un'espansione superiore ai target nei primi tre mesi dell'anno, ad aprile i principali indicatori economici dovrebbe mantenersi stabili. Nel primo trimestre il pil cinese è cresciuto del 6,8% su base annua, oltre le previsioni che indicavano un progresso del 6,5%. Secondo quanto emerge da un rapporto della China International Capital Corporation (Cicc), per la produzione industriale è prevista una crescita del 6,5% su base annua, che segue l'incremento del 6% dello scorso mese di marzo. La crescita di investimenti fissi dovrebbe registrare una lieve contrazione al 7,4% nei primi quattro mesi rispetto al 7,5% registrato nel primo trimestre, La crescita dei consumi è prevista stabile, con una flessione di 0,1 punti percentuali dal 10,1% del mese di marzo. Sul fronte del commercio estero, la Cicc indica come "le frizioni tra Usa e Cina possono cominciare a manifestarsi ma l'impatto non potrebbe essere necessariamente negativo nel breve termine". L'inflazione dovrebbe crescere ad aprile del 2%, in calo dal 2,1% di marzo. Secondo un rapporto della Bank of Communications l'indice dei prezzi al consumo dovrebbe, invece, attestarsi tra l'1,8 e il 2%.