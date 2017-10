CINA: AL SENATO CONFERENZA SU MEDITERRANEO E VIA DELLA SETA

4 ottobre 2017- 23:25

Roma, 4 ott. (AdnKronos) - Giovedì 5 ottobre, alle ore 17.30, in sala Nassirya, al Senato, su iniziativa del senatore del Pd Alessandro Maran, si terrà una conferenza stampa dal titolo 'Connessioni mediterranee e Via della Seta, tre continenti si uniscono. Una visione strategica geopolitica e lancio di un concorso internazionale per studenti e giovani laureati ingegneri e architetti'. Interverranno il senatore Roberto Cociancich, responsabile del Pd per la Cooperazione allo sviluppo; Moez Sinaoui, ambasciatore di Tunisia; Enzo Siviero, rettore eCampus Eamc; Massimo Guarascio, dell'Università Sapienza di Roma; e Stefania Craxi, della Fondazione Craxi.