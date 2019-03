12 marzo 2019- 13:09 Cina: Beghin (M5S), 'con reciprocità opportunità per imprese italiane'

Roma, 12 mar. (AdnKronos) - “Finalmente con la nuova legge cinese sugli investimenti in approvazione venerdì, si metterà fine al trasferimento tecnologico forzato e si faranno passi in avanti verso una forma di reciprocità, che auspichiamo possa divenire pratica comune non solo negli investimenti ma anche negli appalti, garantendo l'equo trattamento delle nostre imprese al pari di quelle nazionali”. Lo dichiara l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle, Tiziana Beghin. “In passato, abbiamo aspramente criticato le pratiche commerciali scorrette e le regole cinesi che imponevano ad ogni impresa straniera che voleva investire in Cina di condividere parte dei suoi brevetti e del suo know-how con un partner locale. Oggi arriva un segnale di buona volontà da parte del governo cinese, che renderà ancora più attrattivo il suo gigantesco mercato. Grazie a queste apertura e alla nuova via della Seta, le opportunità per le nostre imprese cresceranno a dismisura e con il Memorandum che il governo si accinge a firmare potremo finalmente trasformare il traffico a senso unico tra Cina e Italia in un flusso a due vie di import-export e investimenti”, conclude Beghin.