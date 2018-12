5 dicembre 2018- 20:17 Cina: Bombassei, imprese siano preparate prima di entrare nel mercato (2)

(AdnKronos) - Il Leone d’Oro per la cultura e lo spettacolo è stato consegnato al regista Paolo Genovese, per il grandissimo successo ottenuto nel Paese asiatico dal suo film Perfetti sconosciuti. Quelli per l’impegno sportivo sono stati assegnati a due atleti del Gruppo Fiamme Gialle, lo schermidore Daniele Garozzo, medaglia d’oro nel fioretto a Wuxi, e Sofia Goggia, campionessa del mondo di discesa libera, attesa a Pechino 2022 per le prossime olimpiadi invernali. Otto le categorie di premi consegnati alle realtà italiane e cinesi: Capital Elite (Cifnews, D.B. Group, Itaway, Neos, NMS Group, Pedersoli Studio Legale, Rainbow Group, Studio Marco Piva, Triboo East Media), Creatori di Valore (China Telecom, Dottor Group, Eca Italia, Esseti Farmaceutici, Lago Group, Salmoiraghi Automatic Handling, S.i.l.c.a., Triumph Group International, Young Digitals ), Eccellenza Italia (Rinaldi Food), Top Investors in China (Lu-Ve Group), Top Investors in Italy (Cmit – Europe, Vi.Be.Mac/Jack Sewing Machine, ZTE Italia), Via della Seta (Savino Del Bene, Ufi Filters) e Premio speciale a Xi’an International Fashion Town come “Innovative fashion eco-system city making project in Northwest China”.