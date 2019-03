13 marzo 2019- 11:35 Cina: Busato (Plebiscito.eu), 'il grande assente è Venezia'

Venezia, 13 mar. (AdnKronos) - "In questi giorni si fa un gran parlare dell’accordo (Memorandum of Understanding) Cina-Italia che potrebbe essere firmato in occasione della visita del presidente cinese Xi Jinping prevista a breve. Noi di Plebiscito.eu, che pure siamo stati i primi a indicare questa opportunità ancora 4 anni fa quando nessuno ne parlava, al punto che qualche giornalista ci aveva additati come marziani, in questi giorni e ore non siamo intervenuti molto nel dibattito". Lo sottolinea il presidente di Plebiscito.eu, Gianluca Busato. "La ragione è presto detta: innanzi tutto non è al momento in discussione un accordo di valore giuridico internazionale, bensì appunto una sorta di protocollo di intesa che andrà poi sostanziato con i veri accordi che dovessero seguire. È d’altro canto un tentativo di recuperare alcune figuracce recenti, quali l’incredibile incidente diplomatico occorso in occasione dell’inaugurazione dell’Anno del Turismo 2018 Europa-Cina tenutosi a Palazzo Ducale a Venezia nel gennaio dello scorso anno. In tale occasione il vice premier cinese venne snobbato dai rappresentanti istituzionali italiani", sottolinea Busato."Oggi nonostante le pressioni da parte della UE, ma soprattutto da parte di Trump, pare che alla fine la firma vi sarà, anche se non è ancora detta l’ultima parola, come da tradizione di cerchiobottismo, ambiguità e lingua biforcuta italiana, testimoniata dal fatto che il 'bel paese' non ha mai finito una guerra mondiale dalla parte in cui si trovava all’inizio", polemizza.