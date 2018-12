1 dicembre 2018- 08:16 Cina: commercio estero 11 mesi +15% su 2017 nonostante guerra commerciale

Roma, 1 dic. (AdnKronos/xinhua) - Il commercio estero cinese cresce a doppia cifra nonostante la guerra commerciale. Le importazioni e le esportazioni totali del gigante asiatico, tra gennaio e metà novembre del 2018, hanno superato l'intero volume degli scambi del 2017. A renderlo noto è stata oggi dalll'Amministrazione generale delle dogane (GAC), che pur non rilasciando dettagli, ha riferito che il volume è aumentato di circa il 15% rispetto allo stesso periodo del 2017.Il commercio estero totale del paese ammontava a 27,79 miliardi di yuan (circa 4 trilioni di dollari USA) nel 2017, un aumento del 14,2 percento dal 2016. Le sue esportazioni e importazioni hanno registrato una crescita inaspettatamente forte in ottobre nonostante le crescenti incertezze esterne. Il commercio estero ha totalizzato 25.05 trilioni di yuan per i primi 10 mesi dell'anno, con un aumento dell'11,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. L'Amministrazione delle Dogane diffonderà i dati commerciali di gennaio-novembre l'8 dicembre.