15 marzo 2019- 11:15 **Cina: Conte, accordo quadro non ci impegna a nulla**

Roma, 15 mar. (AdnKronos) - Con questo accordo quadro sulla via della Seta "non ci impegniamo a nulla. E' un'intesa programmatica che di volta in volta sarà arricchita dalla sottoscrizione di singoli accordi che verrano valutati uno per uno". Ad affermarlo a Palazzo Chigi è il premier Giuseppe Conte in merito all'accordo quadro sulla via della Seta con la Cina."E' una grande opportunità anche per riequilibrare la bilancia commerciale con la Cina. Vogliamo potenziare il nostro export", sottolinea Conte.