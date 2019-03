13 marzo 2019- 17:42 **Cina: Conte in Parlamento martedì affronterà anche nodo via della Seta**

Roma, 13 mar. (AdnKronos) - A quanto apprende l'Adnkronos da fonti di Palazzo Chigi, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, martedì prossimo in Parlamento affronterà anche il tema del Memorandum sulla Belt and Road. Il premier, nel corso dell'informativa che terrà alle Camere in vista del Consiglio europeo, si soffermerà dunque anche sul 'nodo' della via della Seta. Il consiglio Ue, in programma il 21 e il 22 marzo a Bruxelles, avrà tra i punti all'ordine del giorno proprio i rapporti Ue-Cina.