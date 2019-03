15 marzo 2019- 11:04 **Cina: Conte, Italia approdo naturale via della Seta**

Roma, 15 mar. (AdnKronos) - "Si firma il Memorandum che è un accordo quadro non vincolante" con la Cina sulla via della Seta. "Sarebbe stato un po' eccentrico non partecipare a questo importante progetto infrastrutturale che richiama la via della Seta di cui l'Italia è l'approdo naturale". Così il premier Giuseppe Conte, che è uscito da Palazzo Chigi al termine del vertice.