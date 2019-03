15 marzo 2019- 11:19 **Cina: Conte, 'non mettiamo a repentaglio nessun asset strategico'**

Roma, 15 mar. (AdnKronos) - Con la firma dell'accordo quadro sulla via della Seta "non mettiamo a repentaglio nessun asset strategico". Così il premier, Giuseppe Conte, a Palazzo Chigi in merito all'accordo quadro sulla via della Seta. "Si sta facendo molta confusione. Una cosa è la tutela degli asset strategici, una cosa è la sottoscrizione di un accordo programmatico non vincolante", sottolinea Conte.