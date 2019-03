12 marzo 2019- 20:21 Cina: Di Maio, 'non è accordo politico, no preoccupazioni'

Roma, 12 mar- (AdnKronos) - Il progetto Via della Seta "non deve creare preoccupazioni. Non si tratta di un accordo politico, è un modo per portare il made in Italy anche in Cina". Lo ha detto Luigi Di Maio al Tg1.