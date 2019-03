16 marzo 2019- 12:23 **Cina: Di Maio, 'sorpreso da Lega, un po' schiacciata su posizioni altri paesi'**

Roma, 16 mar. (AdnKronos) - "Mi auguro che la Lega sia della stessa idea" in merito alla Via della Seta e la libertà dell'Italia di scegliere e nello steso tempo rispettare l'alleanza atlantica "perché negli ultimi giorni ho visto posizioni diverse, un po’ schiacciate su quello che chiedono gli altri Paesi e non su quello che vuole e fa bene all’Italia. Mi ha sorpreso, non lo nascondo". Lo scrive Luigi di Maio su Fb.