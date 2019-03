14 marzo 2019- 11:05 Cina: Di Maio, 'su Via della Seta accordo Colle e governo'

Roma, 14 mar. (AdnKronos) - "L'accordo sulla Via della Seta prevede di portare i prodotti italiani in Cina, sono contento che ci sia accordo dal Quirinale e nel Governo". Lo ha detto a Matera il vicepremier Luigi Di Maio, a margine della visita in un azienda di Matera, in Basilicata, dove il ministro e arrivato per sostenere il candidato governatore del M5S, Antonio Mattia. Di Maio ha assicurato che, sul tema, c'è "totale accordo" nel governo giallo verde.