14 marzo 2019- 12:10 Cina: Di Maio, 'via della Seta opportunità per nostre imprese'

Roma, 14 mar. (AdnKronos) - "La Via della Seta non deve essere vista come una nuova alleanza geopolitica, assolutamente. E' un memorandum of understanding che firmerò io, come ministro dello Sviluppo, e che servirà anche ai porti del Sud, come quello di Taranto per esempio. E' una grande opportunità per le nostre imprese di portare le eccellenze agroalimentari e artigianali in Cina". Lo afferma il vicepremier e ministro, Luigi Di Maio, a margine della sua visita all'impresa Vim di Matera. "Per la prima volta - afferma ancora Di Maio - sto firmando un accordo con cui si cominciano a prendere i prodotti italiani per portarli in Cina. Tutti dicono che c'è pericolo di colonizzazione, ma l'unica colonizzazione a cui dobbiamo ambire è quella del made in Italy nel mondo: è il made in Italy che deve colonizzare il mondo con la sua bellezza e le sue capacità".