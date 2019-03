18 marzo 2019- 15:34 Cina: firmata a Milano lettera intenti su fondo per internazionalizzazione pmi

Milano, 18 mar. (AdnKronos) - La Fondazione Italia Cina e il gruppo Xi'an Hi-Tech hanno firmato una lettera d'intenti per esaminare la possibilità di creare un fondo che supporti le imprese italiane che vogliono andare a Xi'an e nella sua regione e le imprese cinesi intenzionate a venire in Italia. La lettera d'intenti è stata firmata in occasione del forum bilaterale italo-cinese sui temi della moda e del design promosso da Xi'an Hi-tech Industries Development Zone e Fondazione Italia Cina, che ha lanciato ufficialmente Xi’an International Fashion Town, un progetto che prevede la costruzione di un complesso di circa tre chilometri quadrati vicino all'antica capitale cinese. "Se arriveremo a un'intesa -si spiega dalla Fondazione Italia-Cina- la sottoporremo al governo italiano e a quello di Xi'an". Zhong Hongjiang, segretario generale del Partito comunista cinese per la Xi’an High Tech Zone e membro del Comitato Municipale di Xi’an, il quale ha affermato che “Xi'an Hi-tech e Xi'an International Fashion Town continueranno a promuovere e rafforzare le basi della cooperazione tra Cina e Italia nei settori della moda, della cultura e della tecnologia attraverso la condivisione di risorse e idee che serviranno a creare opportunità di sviluppo per entrambi i Paesi".Xi’an High Tech ha deciso di dedicare un’area al suo interno allo sviluppo del settore moda all’insegna dell’innovazione industriale e ponendo al centro la collaborazione con l’Italia per costituire una città della moda, dove far crescere e valorizzare designer, retail brand e aziende del settore fashion-tech.