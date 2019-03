18 marzo 2019- 15:34 Cina: firmata a Milano lettera intenti su fondo per internazionalizzazione pmi (2)

(AdnKronos) - Cai Xichun, direttore generale della Xi'an Fashion Town Operation Management Company, ha spiegato che "le relazioni fra Cina e Italia oggi sono buone, ma stanno ancora migliorando e siamo felici che l’Italia firmerà il memorandum sull’iniziativa della Via della Seta, che è una strategia nazionale per la Cina. Potremo portare le eccellenze cinesi in Italia e quelle italiane in Cina. I nostri due Paesi hanno una lunga storia di collaborazione, che parte dall’antica Via della Seta, e il memorandum potrebbe essere un rinnovamento” dei legami commerciali “per entrambi in Paesi. Un accordo win-win per entrambi". Xi’an International Fashion Town prevede un investimento totale di circa 1,5 miliardi di euro e circa 100mila metri quadri di area destinata ad esercizi commerciali. Il progetto fornirà un supporto alle imprese italiane per entrare nel mercato cinese, fra cui l’accesso a canali online e offline, l’assistenza all’avvio dell’impresa, un aiuto per la ricerca di finanziamenti. Tra i benefici riservati alle aziende che saranno selezionate per far parte della piattaforma sono previsti anche spazi di visibilità, mentorship di marketing interculturale e l’accesso a un network di distribuzione dei propri prodotti.