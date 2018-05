10 maggio 2018- 07:58 Cina: fondatore Anbang Insurance condannato a 18 anni per frode

Roma, 10 mag. (AdnKronos/xinhua) - Il fondatore ed ex presidente di Anbang Insurance Group, Wu Xiaohui, è stato condannato a 18 anni di carcere per frode e a una multa di 10,5 miliardi di yuan. Wu è stato riconosciuto colpevole per aver illecitamente raccolto e frodato il gruppo per 62,25 miliardi di yuan, 10,4 milioni di dollari. Anbang è stata fondata nel 2004 come gruppo assicurativo nel settore auto per poi crescere rapidamente e raggiungere un valore di 300 miliardi di dollari. Anbang ha investito circa 15 miliardi di dollari in una campagna di shopping negli ultimi anni, incluso l'acquisto dell'hotel di lusso Waldorf Astoria hotel a New York nel 2014.Nel corso del processo, l'accusa ha sostenuto che sotto la leadership di Wu Anbang ha illegalmente raccolto 723,9 miliardi di yuan in prodotti di investimento, che il governo cinese considera una minaccia alla stabilità economica del Paese.