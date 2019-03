11 marzo 2019- 19:16 Cina: fonti Chigi, su Via seta massima attenzione a difesa interessi Italia

Roma, 11 mar. (AdnKronos) - "Nella collaborazione con la Cina, come con ogni altro Paese, poniamo massima attenzione alla difesa dei nostri interessi nazionali, alla protezione delle infrastrutture strategiche, incluse quelle delle telecomunicazioni, e quindi alla sicurezza cibernetica". Lo sottolineano fonti di Palazzo Chigi, rimarcando come "la Via della Seta, oltre a essere un importante progetto di connettività infrastrutturale, può infatti rappresentare un'opportunità per l’Italia e per la Ue e l'occasione per introdurre i nostri criteri e standard di sostenibilità finanziaria, economica e ambientale".