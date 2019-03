11 marzo 2019- 19:19 Cina: fonti Chigi, Via Seta non ridisegna nostra collocazione euroatlantica

Roma, 11 mar. (AdnKronos) - La disponibilità dell'Italia a collaborare con la Cina nella Belt and Road Initiative, la Nuova Via della Seta, "declinata su un piano economico-commerciale, non vale a ridisegnare il quadro dei rapporti politici e la collocazione euro atlantica del nostro Paese". Lo sottolineano fonti di Palazzo Chigi.