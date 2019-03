16 marzo 2019- 15:16 Cina: fonti M5S, 'memorandum negoziato da Farnesina'

Roma, 16 mar. (AdnKronos) - “Siamo d’accordo con il ministro Moavero, di fronte alla sicurezza non possono esserci compromessi di alcun genere. Fortunatamente non è il caso del memorandum sulla via della Seta, che come sa lo stesso ministro Moavero è stato negoziato dalla Farnesina, il suo ministero”. Così fonti governative M5S.